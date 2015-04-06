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الموقع الرسمي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون
بسم الله الله اكبر على من بغى وتكبر بحق أسمك الآعظم يارب أن تحمى مقدساتك وتجمع كلمة العرب لما فيه صالح بيوت الله وتنصرهم يارب نصر المؤذر على أعداء الدين الذين يعيشون على النهب والسلب ألآوطان ومقدرات الشعوب لعنهم الله فى كل كتاب ونصر يارب يارب يارب
يجب على الدول العربية والاسلامية وقف تعاملاتهم مع امريكا فورا – هناك حروب الان لتشتيت الدول العربية وألآنقضاد عليها لمصالحهم الشخصية بالنسبة للأرض والغاز والبترول والتعدين والحرب القادمة حروب الأقماء الصناعية حسبنا الله ونعم الوكيل هو حسبنا
القناة مش شغاله
حقظ الله مصر
:/
اقترح اقتراح بسيط بأضافة كلمة واحدة وهي الخرساء لتصبح البث المباشر لقناة النيل الخرساء الاخبارية … الغريب جدا قناة أخبارية بدون صوت .. الله يسامحكم وشكرا
القناه مش شغاله
السلام عليكم
قناة النيل للاخبار شاشة جميلة وصورة جميلة ولكن .. لا يوجد صوت اكرر .. لا يوجد صوت ,, وكذلك لا استطيع مشاهدة القناة full screen
عمل رائع خاصة للمغتربين بالداخل و الخارج
اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه
اخوكم
tarek
ماهو المكون الاضافى لمشاهده البث المباشر
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بسم الله الله اكبر على من بغى وتكبر بحق أسمك الآعظم يارب أن تحمى مقدساتك وتجمع كلمة العرب لما فيه صالح بيوت الله وتنصرهم يارب نصر المؤذر على أعداء الدين الذين يعيشون على النهب والسلب ألآوطان ومقدرات الشعوب لعنهم الله فى كل كتاب ونصر يارب يارب يارب
يجب على الدول العربية والاسلامية وقف تعاملاتهم مع امريكا فورا – هناك حروب الان لتشتيت الدول العربية وألآنقضاد عليها لمصالحهم الشخصية بالنسبة للأرض والغاز والبترول والتعدين والحرب القادمة حروب الأقماء الصناعية حسبنا الله ونعم الوكيل هو حسبنا
القناة مش شغاله
حقظ الله مصر
:/
اقترح اقتراح بسيط بأضافة كلمة واحدة وهي الخرساء لتصبح البث المباشر لقناة النيل الخرساء الاخبارية … الغريب جدا قناة أخبارية بدون صوت .. الله يسامحكم وشكرا
القناه مش شغاله
السلام عليكم
قناة النيل للاخبار شاشة جميلة وصورة جميلة ولكن .. لا يوجد صوت اكرر .. لا يوجد صوت ,, وكذلك لا استطيع مشاهدة القناة full screen
عمل رائع خاصة للمغتربين بالداخل و الخارج
اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه
اخوكم
tarek
ماهو المكون الاضافى لمشاهده البث المباشر