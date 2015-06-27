بنها - أ ش أ

قال نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الدكتور سليمان مصطفى إنه تم فتح باب القيد لطلاب التعليم المفتوح بكليات الحقوق والتجارة والآداب والزراعة .

وأضاف سليمان، فى تصريح له اليوم السبت، أن مجلس إدارة التعليم المفتوح وافق للعام الثانى على التوالى على تخفيض أعداد المقبولين بالتعليم المفتوح بكلية الحقوق إلى 2000 طالب.

وارجع سليمان تخفيض الأعداد لتحقيق معايير الجودة في العملية التعليمية وتوفير كافة وسائل وسبل الراحة للطلاب داخل القاعات الدراسية لتأهيل الخريجين على متطلبات سوق العمل المختلفة.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن 401 طالب تقدموا بأوراقهم ببرامج البورصات والتسويق بكلية التجارة، و37 طالبا بكلية الآداب، و15 طالبا بكلية الزراعة، مشيرا إلى أن رئيس الجامعة قد أعطى توجيهات بزيادة عدد أيام الدراسة في التعليم المفتوح إلى 3 أيام.