القاهرة - أ ش أ

خصصت القوات المسلحة رقما ساخنا لتلقى بلاغات المواطنين وذلك فى إطار استمرار جهود القوات المسلحة في تأمين الجبهة الداخلية ومعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية فى التصدي للتنظيمات الإرهابية التى تسعى إلى الإضرار بأمن وسلامة المجتمع المصري ومنع استهداف الأفراد والمنشآت العسكرية والشرطية.

وتم تخصيص الرقم الساخن 16633 للتواصل مع المواطنين سواء من الخطوط الأرضية الثابتة أو المحمول، وذلك لتلقي البلاغات والمعلومات حول اكتشاف أو الحصول على أية مهمات أو ملبوسات عسكرية أو شرطية يتم تداولها خارج القوات المسلحة والشرطة المدنية.

وأهابت القوات المسلحة بأبناء الشعب المصري التعاون وسرعة الإبلاغ عن أي بيانات من شأنها المساهمة في دعم جهود الأمن والاستقرار والحفاظ على أمن وسلامة جناحي الأمن والاستقرار في مصر.