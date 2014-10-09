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اخبار مصر -نجوى ابو الخير

قال الدكتور محمد خيرى استشارى امراض السمنة والنحافة فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان الاحماض الامينية ضرورية جدا لبناء جسم الانسان والمحافظة على خلايا الاعضاء المختلفة للانسان وهى مصدرها الرئيسى البروتين ومنها اللحوم ولا يستطيع احد ان يقلل من اهمية تناول اللحوم التى هى مصدر رئيسى ايضا للمعادن والاملاح الضرورية للجسم ومصدر لفيتامين ب ولكن عيد الاضحى يترك مشكلة بسبب تناول الجميع كميات كبيرة منها اثناء ايام العيد بحكم العادات واكد ان الفترة الحالية تعتبر فترة النقاهة من تاثير اللحوم واكدان اهم اجراءاتها تكون بتعديل النظام الغذائىالمحافظة على تناول ثلاث وجبات اساسية فى مواعيد محددة ووجبتان خفيفتان اثنائهما للوقاية من الشعور الشديد بالجوع والاقبال على تناول الطعام بكميات كبيرة تؤدى الى الاصابة بالسمنة المزمنة ونصح هذه الايام من زيادة تناول عصير الكرفس او مغلى البقدونس لفائدهما الكبيرة فى طرد السموم الغذائية واثار اللحوم من الاكسدة كما يعتبر مشروب البردقوش من اكثر مصادر علاج اثار اللحوم

واكد الدكتور محمد خيرى ان الاعتدال فى تناول النشويات والاكثار من تناول الفاكهة والخضروات ايضا يساعد على التخلص من عناصر الاكسدة التى تتكون فى الجسم اثناء فترة العيد واكد ان النظام الغذائى منخفض السعرات مع ممارسة التمارين الرياضية هى الحل الامثل للتخلص من السمنة وهو يحتاج الارادة للتنفيذ واستنكر سرعة اللجوء لحبوب التخسيس وهى ادوية اجنبية وهى تعمل على استثارة الغدة الدرقية كما تعمل على مؤثرات حسية لتقليل الشعور بالجوع فى المخ وهى ضارة على المدى البعيد ولاتقوم بالتخلص من الوزن كما يروج لها

واكد ان معايير قياس الوزن الحديثة هو الجسم الكتلى بقياس طول الجسم مع كتلة الجسم فى الوزن واذا ارتفع هذا المعدل عن 40 فهو اشارة لاصابة الشخص بمرض السمنة ويجب ان يخضع لنظام غذائى للتخسيس مع ممارسة الرياضة فى خلال عام واذا لم يفلح هذاالعام فى تحقيق نتائج فيتم اللجوء للاجراءات الجراحية سواء بالتخلص من الدهون او تدبيس المعدة واكد ان اصرار المريض على تناول نصف الكمية التى تعود ان يتناولها من الغذاء تخفض حجم المعدة الى النصف فى خلال اسبوعين دون اللجوء لعملية جراحية لتدبيس المعدة واكد ان تنفيذ برامج الرجيم على شبكة المعلومات خطرة لان النظام يختلف من شخص الى اخر

برنامج صباح الخير يا مصر يقدم يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من السابعة وحتى العاشرة صباحا