أ ف ب

كشف متحف الشمع في نيويورك عن تمثال للسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفستان أزرق ضيق، وذلك تزامنًا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال شون سبايسر الناطق السابق باسم البيت الأبيض الذي دعاه متحف مدام توسو في تايمز سكوير لحضور حفل التدشين “هي شخص جدّ ودود ولبق”.

وصرّح سبايسر الذي غادر البيت الأبيض في يوليو الماضي “أنها مطلعة فعلًا على آخر المستجدات، وهي تقدّم مشورة حكيمة للرئيس”.

ومن المرتقب أن يغادر تمثال ميلانيا ترامب المعروض بالقرب من تمثال زوجها في ديكور يذكر بأجواء البيت الأبيض، نيويورك في 31 مايو ليعرض في متحف مدام توسو في واشنطن.