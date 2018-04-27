سيول - أ ف ب

بدأ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن قمتهما التاريخية اليوم الجمعة بمصافحة رمزية على الخط العسكري الفاصل بين الكوريتين.

وفي بداية القمة، قال الرئيس الكوري الجنوبي لنظيره الكوري الشمالي إنه يأمل في التوصل إلى “إتفاق جريء” بينهما.

وأضاف مون جاي-إن “آمل في أن نُجري محادثات صريحة، وأن نتوصل إلى إتفاق جريء، من أجل أن نُقدّم للشعب الكوري برمته وللناس الذين يريدون السلام، هدية كبيرة”.

وأشاد الزعيم الكوري الشمالي اليوم الجمعة ببداية عهد جديد للسلام. وعلى سجلّ الزوار داخل بيت السلام في قرية بانمونجوم الحدودية في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، كتب كيم “تاريخ جديد يبدأ الآن”.

وقال كيم في مستهل القمة “لقد جئت إلى هنا مصممًا على إعطاء إشارة إنطلاق، على عتبة تاريخ جديد”، متعهدًا التحلي بـ”الصراحة والجدية والصدق”.

وقد رافقت كيم شقيقته ومستشارته المقربة كيم يو جونج، وكذلك المسؤول الكوري الشمالي عن العلاقات بين الكوريتين. أما مون، فقد كان بجانبه رئيس استخباراته.

وجلس كيم ومون وجهًا لوجه على طاولة بيضاوية لبدء قمتهما التاريخية، وفقًا لصور بثها التلفزيون.

واللقاء الذي يُعقد في بيت السلام، في الجزء الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل شبه الجزيرة الكورية، هو الثالث من نوعه منذ نهاية الحرب الكورية في العام 1953.

وكان رئيسا كوريا الشمالية والجنوبية قد تبادلا مصافحة دافئة اليوم الجمعة عند خط ترسيم الحدود، وقال مون لنظيره الشمالي “أنا سعيد بلقائك”، ليُصبح كيم أول زعيم كوري شمالي تطأ قدماه الأراضي الكورية الجنوبية منذ الحرب الكورية.

وخطا الرئيس الكوري الجنوبي أيضًا بشكل وجيز داخل الأراضي الكورية الشمالية قبل ان يعود مجددًا إلى داخل الأراضي الكورية الجنوبية.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد توجه فجر الجمعة إلى المنطقة المنزوعة السلاح للقاء كيم، بحسب ما أظهرت لقطات تلفزيونية.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بأن “كيم جونج-أون سيبحث بشكل صريح مع مون جاي-ان في كل القضايا من أجل تحسين العلاقات بين الكوريتين وتحقيق السلام والإزدهار وإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية”.

ومنذ وصول كيم إلى الحكم أواخر عام 2011 إثر وفاة والده، عمد إلى تسريع وتيرة تطوير برامج كوريا الشمالية النووية والبالستية، وقد بلغ التوتر في شبه الجزيرة ذروته.

عام 2017، أجرت بيونج يانج تجربتها النووية الأقوى واختبرت صواريخ بالستية عابرة للقارات قادرة على بلوغ الأراضي الأمريكية.

لكن منذ أن أعلن كيم في الأول من يناير مشاركة بلاده في الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونج تشانج في الجنوب، شهدت الكوريتان تقاربًا كبيرًا.