وكالات

كشف باحثون من جامعة لوما ليندا الأمريكية أن تناول الشوكولاتة الداكنة مع الكاكاو بنسبة 70 %، له آثار إيجابية على مستويات التوتر والمزاج والذاكرة والمناعة.

وقال الدكتور لي بيرك الذي قاد هذه الدراسة: “لسنوات، نظرنا في تأثير الشوكولاتة الداكنة على الوظائف العصبية من وجهة نظر محتوى السكر – كلما زاد السكر، كلما كنا أكثر سعادة – وهذه هي المرة الأولى التي ننظر فيها إلى تأثير كميات كبيرة من الكاكاو بحجم منتظم في البشر على مدى فترات زمنية قصيرة أو طويلة”.

ويعتقد الخبراء أن الفوائد تكمن في الفلافانويد الموجود في الكاكاو، حيث تبين لنا هذه الدراسة أنه كلما كان تركيز الكاكاو أعلى، كلما كان التأثير أكثر إيجابية على الإدراك والذاكرة والمزاج والمناعة.

وأجرى الباحثون دراستين لاختبار تأثير تناول الشوكولاتة الداكنة، في الدراسة الأولى، نظر الفريق في تأثير تناول شوكولاتة الكاكاو بنسبة 70 في المائة على جهاز المناعة البشري، ووجدوا أن ذلك قد ساعد على إطلاق سلسلة من التفاعلات التي أدت بدورها إلى تقليل الالتهابات.

وحللت الدراسة الثانية الفوائد الصحية على الدماغ نتيجة تناول الشوكولاتة الداكنة، ووجد الباحثون أنها ساعدت على تحسين المرونة العصبية وتعزيز الذاكرة.