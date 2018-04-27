وكالات

بعد أن عانت شابة بريطانية من مدينة مانشستر من آلام مبرحة في ساقها اليمنى على مدى عدة سنوات إثر حادث تعرضت له، قررت إنهاء معاناتها عبر بتر ساقها للتخلص من آلامها إلى الأبد.

كانت فيكتوريا سنيل (26 عامًا) قد تعرضت لكسور في ساقها اليمنى بعدما شعرت بآلام مبرحة فيها وهي تمشي في الشارع قبل عدة سنوات. ورغم معالجة ساقها من الكسور، إلا أن الآلام الشديدة لم تفارق فيكتوريا طوال السنوات المنصرمة، الأمر الذي دفعها لاتخاذ قرار مصيري في بتر ساقها.

وقد خضعت فيكتوريا لأربع عمليات جراحية لعلاج الكسور التي أصيبت بها، إلا أنها لم تُجد نفعًا في التخفيف من آلامها. وبينما كانت تنتظر عمليتها الجراحية الخامسة، قررت فيكتوريا إلغاء العملية وطلبت من الأطباء بتر ساقها.

وقالت فيكتوريا معلقة على تجربتها: “لم يكن القرار سهلًا، إلا أنني ضقت ذرعًا بالعمليات الجراحية المتكررة التي لم تساعد في التخفيف من الألم. كنت أعلم أن الأطراف الاصطناعية ستساعدني على الحصول على حياة أفضل لذا عقدت العزم على التخلص من ساقي”.

وأضافت: “لا أعرف كيف تعرضت ساقي للكسر، كنت أمشي بشكل طبيعي في الشارع وسمعت صوت تحطم قبل أن ينتابني ألم شديد”.

يذكر أن فيكتوريا عادت إلى حياتها الطبيعية بعد بتر ساقها، حيث حصلت على ساق اصطناعية مكنتها من التنقل بحرية.