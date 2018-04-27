وكالات

أعلنت شركة سميثسونيان أن روبوتات ذات عيون عريضة طولها أربعة أقدام ومزودة بشاشات تعمل باللمس ستستقبل الزوار بالرقص والعروض المثيرة، وتقوم بالتقاط صور السيلفي لزوار متاحفها.

وسيتم عرض الروبوتات في جميع أنحاء متاحف سميثسونيان الستة في أمريكا، كجزء من برنامج تجريبي، يهدف إلى جذب الزوار، وتشجيع رواد هذه المتاحف على التفاعل مع الأعمال الفنية والتحف.

الروبوتات، التي يمكنها الإجابة على الأسئلة الشائعة، ورواية القصص الإيماءات، يمكن العثور عليها في المتحف القومي للتاريخ والثقافة الأفريقية، ومتحف هيرشورن وحديقة النحت، وقلعة سميثسونيان، والمتحف الوطني للفن الأفريقي، ومركز سميثسونيان للأبحاث البيئية، بحسب صحيفة إن بي سي فيلادلفيا.

وتمت برمجة الروبوتات على تسليم الرسائل، وفي المتحف الوطني للفن الأفريقي، ستقوم الروبوتات بترجمة عبارات باللغة السواحلية، ومع تقدم البرنامج التجريبي، ستقوم الروبوتات بتسليم رسائل جديدة وعرض تطبيقات مختلفة.