وكالات

فوجئ عروسان من ولاية لويزيانا الأمريكية تعارفا عبر تطبيق تيندر، عندما اكتشفا أنهما وُلدا في اليوم ذاته وفي نفس المستشفى.

ولم يكن لدى الزوجان اللذان ارتبطا رسميًا في 14 أبريل (نيسان)، أي فكرة عن اشتراكهما في يوم الميلاد، والعام، بل المستشفى أيضًا، عندما ألتقيا لأول مرة، بعد تعارفهما.

وتقول الزوجة، إنها لاحظت الأرقام 1-14-93 في عنوان البريد الإلكتروني الخاص بأنتوني، وعندما سألته عن هذه الأرقام، قال إنها تشير إلى يوم ميلاده، وكانت مفاجأة كبرى لها، بما أنه يوم عيد ميلادها أيضًا.

وبعد التعارف اكتشفا أن مكان ولادتهما أيضًا واحد، مستشفى إيست جيفرسون العام في مدينة ميتايري.

وتوقفت المصادفات عند ذلك الحد، بعدما تبين أن الزوج ولد في الـ 11:35 في 14 يناير (كانون الثاني) 1993، في حين ولدت عروسه، بعد بضع ساعات في الـ 6:09 من مساء اليوم نفسه.