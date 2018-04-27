واشنطن - أ ف ب

أمل البيت الأبيض يوم الخميس في أن تقود القمة بين الكوريتين إلى “مستقبل من السلام”، وذلك بُعيد توجّه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى كوريا الجنوبية لعقد قمة مع نظيره الكوري مون جاي-ان في خطوة تاريخية.

وقال البيت الأبيض في بيان “نأمل ان تحقق المحادثات تقدمًا نحو مستقبل من السلام والإزدهار في شبه الجزيرة الكورية بكاملها”. وأضاف “ان الولايات المتحدة تُقدّر التنسيق الوثيق مع حليفتنا، جمهورية كوريا، وتتطلّع إلى مواصلة المناقشات القوية استعدادًا للإجتماع المقرر بين الرئيس دونالد جي. ترامب وكيم جونج أون في الأسابيع المقبلة”.