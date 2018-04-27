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أعلنت الهيئة العامة للثقافة السعودية يوم الخميس، عن استضافة ثلاث حفلات موسيقية لفرقة الأوركسترا الألمانية “أكاديمية كولنر الألمانية”، ضمن “الفعاليات الثقافية” لشهر أبريل (نيسان) الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أنه “سيتم تنظيم الحفلات في الرياض بمركز الملك فهد الثقافي وفرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالدمام، وفي كورنيش جدة”.

وتعد فرقة الأوركسترا الألمانية، إحدى أبرز فرق الأوركسترا المعروفة من مدينة برلين.

وتأتي استضافة “الهيئة العامة للثقافة” للفرقة، ضمن برنامج أوسع من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة التي تشمل جميع أرجاء المملكة خلال الشهر الجاري، تحت شعار “الفعاليات الثقافية”.

وتسعى الهيئة من خلال مختلف الأنشطة والفعاليات التي تقوم بتنظيمها، إلى تهيئة البيئة المحفزة لمختلف فئات المجتمع، والعمل على تنمية جوانب الثقافة والفكر والفنون لديهم.

وتسعى “الهيئة العامة للثقافة” لإبراز مكونات المشهد الإبداعي في المملكة ليحتل مكانته الرائدة عالميًا، وتتركز جهودها على بناء مجتمع مُلهم يُسهم في تطوير نمط حياة الأفراد استنادًا إلى منطلقات رؤية المملكة 2030.