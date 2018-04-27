سول - يونج يانج - أ ش أ

وصل زعيما كوريا الشمالية كيم جونج أون، والجنوبية مون جيه-إن إلى منطقة (بان مون جوم) الحدودية الفاصلة بين البلدين استعدادًا للقمة التاريخية بينهما سعيًا لإنهاء الصراع المستمر منذ سنوات وتخفيف التوتر بين البلدين.

وأوردت قناة (سكاي نيوز) اليوم الجمعة أنه جرت مراسم استقبال لزعيمي البلدين، ومن المقرر أن يبحث الزعيمان بعد ذلك سبل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، كما ستحدد تلك القمة شكل اللقاء المرتقب بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقرر في شهر مايو أو يونيو المقبلين.