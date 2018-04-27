واشنطن - رويترز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه يفكر في ثلاثة أو أربعة مواعيد محتملة وخمسة مواقع لعقد قمته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون مشيرًا إلى أنه ليس من الواضح إن كانت القمة ستعقد بالأساس.

وأضاف ترامب في مقابلة مع محطة “فوكس نيوز” أن اللقاء الذي تم في كوريا الشمالية قبل أسابيع بين كيم ومايك بومبيو، الذي كان قبل أسابيع مرشحًا فحسب لمنصب وزير الخارجية ويرأس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لم يكن مخططًا سلفًا.

وقال ترامب “لم يكن من المفترض أن يلتقي بكيم جونج أون لكنه فعل. رتبوا الأمر عندما كان هناك ليقول مرحبًا”.

وتحدث بومبيو، الذي أدى اليمين وزيرًا للخارجية يوم الخميس، مع كيم لأكثر من ساعة فيما وصفه ترامب بأنه لقاء “تخطى قول مرحبًا”.

ونشر البيت الأبيض فيما بعد صورتين لبومبيو وكيم وهما يتصافحان.

وقال ترامب إنه يتوقع لقاء كيم في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران).

وقال لفوكس نيوز عبر الهاتف “ربما سأنسحب سريعًا باحترام لكن… من الممكن ألا يعقد الإجتماع أصلًا… من يدري. لكنني أقول لكم حاليًا إنهم يريدون الإجتماع”.