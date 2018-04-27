واشنطن - رويترز

صدق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس على تعيين المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) مايك بومبيو وزيرًا للخارجية في إدارة الرئيس دونالد ترامب، وسيقوم الوزير الجديد على الفور بجولة للقاء حلفاء رئيسيين لبلاده في أوروبا والشرق الأوسط.

ويعتبر بومبيو، الذي كان ضابطًا في الجيش وعضوًا بالكونجرس عن الحزب الجمهوري، من الموالين لترامب وله آراء متشددة حيال القضايا العالمية.

وبومبيو مشارك بالفعل في الأنشطة الدبلوماسية الأمريكية إذ أرسله ترامب إلى كوريا الشمالية قبل ثلاثة أسابيع للقاء الزعيم كيم جونج أون قبيل قمة مرتقبة بين كيم وترامب لمناقشة برنامج بيونجيانج النووي.

وبعد دقائق من أدائه اليمين الدستورية ذكرت وزارة الخارجية أن بومبيو سيتوجه إلى السعودية والأردن وإسرائيل في مطلع الأسبوع بعد توقف في بروكسل اليوم الجمعة لحضور إجتماع لحلف شمال الأطلسي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت للصحفيين إنه اختار تلك الوجهات الثلاث بالشرق الأوسط “بسبب كل ما يحدث” وأضافت “لم يسبق لوزير آخر في التاريخ الحديث أن قام بجولة بهذه السرعة”.

ومن المرجح أن يكون الملف الإيراني على جدول أعمال جولة بومبيو في الشرق الأوسط. وسيتخذ ترامب قرارًا في 12 مايو (أيار) بشأن وقف تعليق العقوبات الإقتصادية الأمريكية على طهران بما قد يشكل ضربة كبرى للإتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران وست قوى عالمية.

وقالت ناورت إن بومبيو سيلتقي بالعاهل السعودي الملك سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وأقر المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون تعيين بومبيو بعد موافقة 57 عضوًا ومعارضة 42. وواجه بومبيو مقاومة عنيفة من الديمقراطيين القلقين من سمعته الخاصة باتخاذ مواقف سياسية متشددة في السابق وتصريحاته الحادة عن المثلية الجنسية وعن الإسلام.

وسيضطر بومبيو إلى التعامل سريعًا مع مجموعة مختلفة من التحديات الدولية بما يشمل صراعات طويلة في سوريا والعراق وأفغانستان ومساعي الصين التوسعية في آسيا ونزوع روسيا لبسط نفوذها وهيمنتها.

ورحب ترامب، الذي أقال تيلرسون الشهر الماضي، بالتصديق على تعيين بومبيو وقال في بيان “وجود شخصية وطنية وموهوبة ومليئة بالطاقة وذات فكر في قيادة وزارة الخارجية هو أمر ذو قيمة هائلة لبلادنا في هذا الوقت الحرج من التاريخ”.

واختار ترامب جينا هاسبل نائبة (سي.آي.إيه) لتحل محل بومبيو في قيادة المخابرات المركزية. وإذا صدق مجلس الشيوخ على ترشيحها ستصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب.