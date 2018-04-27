أخبار مصر - الجمعة 27 أبريل

* 40 شهيدًا و5500 جريح منذ انطلاق “مسيرات العودة” في غزة.

* موسكو ودمشق تقدمان “شهودًا” لدحض “كيماوي” دوما.

* عون: بيان الأمم المتحدة حول النازحين يتعارض مع سيادة لبنان.

* الخارجية البحرينية تصف تقريرًا حقوقيًا أمريكيًا بـ”المجحف”.

* السعودية والإمارات تقفان أمام مخطط قطر لـ”أفغنة” الصومال.

الخليج الإماراتية

* 40 شهيدًا و5500 جريح منذ انطلاق “مسيرات العودة” في غزة.

* الإحتلال يعتدي على جامعة ويعتقل خمسة فلسطينيين بالضفة.

* فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الإحتلال لوقف القتل.

* تحرّك عربي لمنع نقل سفارات أوروبية إلى القدس.

* ترحيب عربي بقرار أوروبي بإدانة القمع “الإسرائيلي”.

* “الوطني الفلسطيني”: انعقاد المجلس لحماية الشرعية والتصدي لقرار ترامب.

* موسكو ودمشق تقدمان “شهودًا” لدحض “كيماوي” دوما.

* النظام يكثِّف عملياته العسكرية لمحاصرة “داعش” جنوبي دمشق.

* ليبرمان يتوعد بضرب أي “تموضع عسكري” لإيران في سوريا.

* ابن دغر: سنهزم الميليشيا الحوثية ومشروع إيران الطائفي.

* نائب الرئيس اليمني يزور منضمين للجيش في مأرب.

* ثلاث أولويات للأمم المتحدة في اليمن.

* قرقاش: رؤية الإمارات في مكافحة الإرهاب محل تقدير دولي.

* البحرين: تخفيف عقوبة الإعدام بحق أربعة مدانين بالإرهاب.

* سفير روسي: الدوحة عملت على تخريب مصر للتحكم بالعالم العربي.

* حفتر: قصدت تأخير عودتي لاختبار الجيش.

الشرق الأوسط

* بن دغر: ماضون في تطبيع عمل الحكومة بمديريات الوادي والصحراء.

* وكيل “البيضاء”: لن نسمح لـ”القاعدة” بأن تكون بديلًا للحوثيين.

* الحوثي يرغم الطلبة والموظفين على تشييع الصماد لإظهار شعبية مزيفة.

* “حماس” تستقبل جثمان البطش في غزة بمراسم عسكرية.

* التشيك ورومانيا تؤجلان نقل سفارتيهما إلى القدس.

* مرصد حقوقي يرفع شكاوى ضد إسرائيل لمحكمة لاهاي.

* عون: بيان الأمم المتحدة حول النازحين يتعارض مع سيادة لبنان.

* أبناء العائلات السياسية وأحفادها يخوضون الإنتخابات في لبنان.

* أوروبا تطالب بضوابط صارمة للمال السياسي في الإنتخابات اللبنانية.

* الخارجية البحرينية تصف تقريرًا حقوقيًا أمريكيًا بـ”المجحف”.

* مستشار خامنئي يهدد بخطوات انتقامية إذا انتهى “الإتفاق النووي”.

* اختفاء 10 من عمال الإغاثة في جنوب السودان.

* حفتر: أطمئن الجميع.. أنا بصحة جيدة ولست معنيًا بالرد عن الترهات.

* تونس: إحالة متهمين بانتهاكات حقوقية إلى “العدالة الانتقالية”.

* موسكو تفرض نفسها وسيطًا مع تواصل الاحتجاجات في أرمينيا.

* إردوغان يكسب دعمًا جديدًا في معركة الرئاسة التركية.

* إجتماع باريس يسفر عن ولادة “تحالف دولي” لمحاربة تمويل الإرهاب.

* مجلس الشيوخ يوافق على تعيين بومبيو وزيرًا للخارجية.

* سحب مرشح ترمب لوزارة المحاربين القدامى.

الإتحاد الإماراتية

* دي ميستورا: عملية أستانا استنفدت جميع طاقاتها.

* مقتل 90 عنصرًا للنظام في معارك جنوب دمشق.

* الشرطة العسكرية الروسية تسير دوريات مشتركة مع النظام بالقلمون الشرقي.

* الإمارات تقدم 220 مليون درهم لدعم الجهود الدولية في سوريا.

* ماتيس: فرنسا أرسلت قوات خاصة إلى سوريا.

* “جيش الإسلام” ينفي تسلمه مدينة الرقة.

* بريطانيا: حديث روسيا حول الهجوم الكيماوي “خدعة”.

* “أونروا” تحذر من عواقب التصعيد في مخيم اليرموك.

* 43 غارة لـ”التحالف” على الحوثيين في اليمن.

* السعودية تدعو مجلس الأمن للحزم ضد دعم إيران للحوثيين.

* السعودية والإمارات تقفان أمام مخطط قطر لـ”أفغنة” الصومال.

* تعذيب المعتقلين في سجون “النصرة” بأوامر قطرية.

* خبير إستراتيجي أمريكي بارز: أزمة في العلاقات بين واشنطن والنظام القطري.

* العبادي: نؤمن بعراق ديمقراطي متعدد.

* العراق: أحكام بالإعدام والسجن المؤبد بحق 10 إرهابيات أجنبيات.

* حفتر: عازمون على تحقيق ما استشهد من أجله الرجال في ميادين القتال.

* السلمي يشيد بدعم القارة السمراء لقضية فلسطين.

* البرلمان العربي يشدد على الشراكة مع الدول الأفريقية.

* القضاء يكشف عن 416 ممولًا لـ”داعش” في فرنسا.

* بروكسل تمدد حظر الأسلحة على ميانمار.

* عشرات القتلى بهجمات لـ”طالبان” في أفغانستان.

* قمة الكوريتين اليوم وترسانة الشمال النووية على الطاولة.