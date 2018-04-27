صحافة عربية: 40 شهيدًا و5500 جريح منذ انطلاق “مسيرات العودة” في غزة
أخبار مصر - الجمعة 27 أبريل
* 40 شهيدًا و5500 جريح منذ انطلاق “مسيرات العودة” في غزة.
* موسكو ودمشق تقدمان “شهودًا” لدحض “كيماوي” دوما.
* عون: بيان الأمم المتحدة حول النازحين يتعارض مع سيادة لبنان.
* الخارجية البحرينية تصف تقريرًا حقوقيًا أمريكيًا بـ”المجحف”.
* السعودية والإمارات تقفان أمام مخطط قطر لـ”أفغنة” الصومال.
الخليج الإماراتية
* 40 شهيدًا و5500 جريح منذ انطلاق “مسيرات العودة” في غزة.
* الإحتلال يعتدي على جامعة ويعتقل خمسة فلسطينيين بالضفة.
* فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الإحتلال لوقف القتل.
* تحرّك عربي لمنع نقل سفارات أوروبية إلى القدس.
* ترحيب عربي بقرار أوروبي بإدانة القمع “الإسرائيلي”.
* “الوطني الفلسطيني”: انعقاد المجلس لحماية الشرعية والتصدي لقرار ترامب.
* موسكو ودمشق تقدمان “شهودًا” لدحض “كيماوي” دوما.
* النظام يكثِّف عملياته العسكرية لمحاصرة “داعش” جنوبي دمشق.
* ليبرمان يتوعد بضرب أي “تموضع عسكري” لإيران في سوريا.
* ابن دغر: سنهزم الميليشيا الحوثية ومشروع إيران الطائفي.
* نائب الرئيس اليمني يزور منضمين للجيش في مأرب.
* ثلاث أولويات للأمم المتحدة في اليمن.
* قرقاش: رؤية الإمارات في مكافحة الإرهاب محل تقدير دولي.
* البحرين: تخفيف عقوبة الإعدام بحق أربعة مدانين بالإرهاب.
* سفير روسي: الدوحة عملت على تخريب مصر للتحكم بالعالم العربي.
* حفتر: قصدت تأخير عودتي لاختبار الجيش.
الشرق الأوسط
* بن دغر: ماضون في تطبيع عمل الحكومة بمديريات الوادي والصحراء.
* وكيل “البيضاء”: لن نسمح لـ”القاعدة” بأن تكون بديلًا للحوثيين.
* الحوثي يرغم الطلبة والموظفين على تشييع الصماد لإظهار شعبية مزيفة.
* “حماس” تستقبل جثمان البطش في غزة بمراسم عسكرية.
* التشيك ورومانيا تؤجلان نقل سفارتيهما إلى القدس.
* مرصد حقوقي يرفع شكاوى ضد إسرائيل لمحكمة لاهاي.
* عون: بيان الأمم المتحدة حول النازحين يتعارض مع سيادة لبنان.
* أبناء العائلات السياسية وأحفادها يخوضون الإنتخابات في لبنان.
* أوروبا تطالب بضوابط صارمة للمال السياسي في الإنتخابات اللبنانية.
* الخارجية البحرينية تصف تقريرًا حقوقيًا أمريكيًا بـ”المجحف”.
* مستشار خامنئي يهدد بخطوات انتقامية إذا انتهى “الإتفاق النووي”.
* اختفاء 10 من عمال الإغاثة في جنوب السودان.
* حفتر: أطمئن الجميع.. أنا بصحة جيدة ولست معنيًا بالرد عن الترهات.
* تونس: إحالة متهمين بانتهاكات حقوقية إلى “العدالة الانتقالية”.
* موسكو تفرض نفسها وسيطًا مع تواصل الاحتجاجات في أرمينيا.
* إردوغان يكسب دعمًا جديدًا في معركة الرئاسة التركية.
* إجتماع باريس يسفر عن ولادة “تحالف دولي” لمحاربة تمويل الإرهاب.
* مجلس الشيوخ يوافق على تعيين بومبيو وزيرًا للخارجية.
* سحب مرشح ترمب لوزارة المحاربين القدامى.
الإتحاد الإماراتية
* دي ميستورا: عملية أستانا استنفدت جميع طاقاتها.
* مقتل 90 عنصرًا للنظام في معارك جنوب دمشق.
* الشرطة العسكرية الروسية تسير دوريات مشتركة مع النظام بالقلمون الشرقي.
* الإمارات تقدم 220 مليون درهم لدعم الجهود الدولية في سوريا.
* ماتيس: فرنسا أرسلت قوات خاصة إلى سوريا.
* “جيش الإسلام” ينفي تسلمه مدينة الرقة.
* بريطانيا: حديث روسيا حول الهجوم الكيماوي “خدعة”.
* “أونروا” تحذر من عواقب التصعيد في مخيم اليرموك.
* 43 غارة لـ”التحالف” على الحوثيين في اليمن.
* السعودية تدعو مجلس الأمن للحزم ضد دعم إيران للحوثيين.
* السعودية والإمارات تقفان أمام مخطط قطر لـ”أفغنة” الصومال.
* تعذيب المعتقلين في سجون “النصرة” بأوامر قطرية.
* خبير إستراتيجي أمريكي بارز: أزمة في العلاقات بين واشنطن والنظام القطري.
* العبادي: نؤمن بعراق ديمقراطي متعدد.
* العراق: أحكام بالإعدام والسجن المؤبد بحق 10 إرهابيات أجنبيات.
* حفتر: عازمون على تحقيق ما استشهد من أجله الرجال في ميادين القتال.
* السلمي يشيد بدعم القارة السمراء لقضية فلسطين.
* البرلمان العربي يشدد على الشراكة مع الدول الأفريقية.
* القضاء يكشف عن 416 ممولًا لـ”داعش” في فرنسا.
* بروكسل تمدد حظر الأسلحة على ميانمار.
* عشرات القتلى بهجمات لـ”طالبان” في أفغانستان.
* قمة الكوريتين اليوم وترسانة الشمال النووية على الطاولة.
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