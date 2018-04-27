عدن - أ ش أ

بحث وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، يوم الخميس، مع منسق ملف مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية السفير نيثن سيلز، العلاقات الثنائية في مجال مكافحة الإرهاب.

وجرى خلال اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بحث أوجه التعاون بين الحكومة اليمنية وحكومة الولايات المتحدة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب وسبل تعزيز الشراكة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.

وجدد وزير الخارجية اليمني موقف حكومته الثابت فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب وأهمية تجفيف مصادر تمويله واجتثاثه كليًا من خلال تفعيل برامج أمنية مشتركة مثل إعادة تفعيل مشروع أمن المنافذ البرية والبحرية والجوية الذي كان قائمًا قبل إنقلاب ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة وتوقف بسببها.

من جانبه، أكد منسق ملف مكافحة الإرهاب بالخارجية الأمريكية، أن حكومة بلاده تولي اهتمامًا خاصًا للتعاون والشراكة مع اليمن في مجال مكافحة الإرهاب التي حمت البلدين في السابق من هجمات عديدة كانت تستهدفهما، لافتًا إلى أن التعاون مستمر في مراقبة ورصد أي تهديدات محتملة.