موسكو - أ ش أ

أكد رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، إن المركز وفر مرورًا آمنًا لقوافل المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، إلى منطقتي الطيبة وتل شهاب في ريف درعا.

وأكد يفتوشينكو – وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية يوم الخميس – وصول المواد الغذائية والمنزلية إلى سكان هاتين المنطقتين، بوزن إجمالي للشحنة الإنسانية وصل إلى 214 طنًا، مشيرًا إلى أن الأطباء العسكريين الروس، قدموا خلال الساعات الـ 24 الماضية، المساعدة الطبية إلى 114 مواطنًا، بينهم 34 طفلًا.

وأوضح أنه، خلال الساعات الـ 24 الماضية، عاد 210 أشخاص إلى منازلهم في محافظة حمص، وفي محافظة دير الزور 440 شخصًا، وفي الغوطة الشرقية 237 شخصًا.