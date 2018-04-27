برشلونة - رويترز

شق الإسباني رفائيل نادال المصنف الأول طريقه لدور الثمانية لبطولة برشلونة المفتوحة للتنس يوم الخميس عقب تغلبه على مواطنه جويرمو جارسيا-لوبيز 6-1 و6-3 ممددًا رقمه القياسي إلى الفوز بأربعين مجموعة متتالية على الملاعب الرملية.

وسيلتقي المصنف الأول والفائز بعشرة ألقاب للبطولة مع السلوفاكي مارتن كليزان، الذي أطاح بالمصنف الأول على العالم سابقًا نوفاك ديوكوفيتش من الدور الثاني يوم الأربعاء، يوم الجمعة وذلك عقب تفوقه على جارسيا-لوبيز في مجموعة أولى سريعة.

وتقدم نادال 4-1 في المجموعة لكن إيقاعه تراجع بعد أن خسر إرساله لكنه رد بكسر إرسال منافسه بعدها ليحسم اللقاء لمصلحته.

وقال نادال خلال مؤتمر صحفي “عندما كنت متقدمًا 4-1 في المجموعة الثانية عقب فوزي بالأولى فقدت قدرًا من ضغطي لكنني لعبت بشكل جيد في المجمل”.

وأضاف “شعرت بأنني على ما يرام منذ البداية وأديت بمزيد من الضغط مقارنة بالأمس. شعرت بمزيد من الراحة على كافة الأصعدة”.

وأفلت البلغاري جريجور ديميتروف المصنف الخامس على العالم من هزيمة مفاجأة أمام التونسي غير المصنف مالك الجزيري ليتقدم بصعوبة لدور الثمانية بفوزه 7-5 و3-6 و7-6 عقب شوط فاصل مرهق في المجموعة الثالثة.

وعاد الجزيري المصنف 88 عالميًا بقوة بعد خسارة المجموعة الأولى ليفوز بالمجموعة الثانية بسهولة وبدا أنه سيتسبب في أحدث خروج للاعبين كبار ببرشلونة عندما تقدم على المصنف الثاني بالبطولة 4-2 في المجموعة الثالثة.

ووقف الجزيري لبعض الوقت خارج الملعب بسبب مشكلة في الكتف واستشار مدربه وطبيبه قبل أن يواصل اللقاء.

وعاد البلغاري ديميتروف ليعادل النتيجة 5-5 وعانى في الشوط 12 قبل أن يتماسك ليدفع المجموعة نحو شوط فاصل.

وأضاع ديميتروف نقطتي حسم المباراة في الشوط الفاصل ثم فقد فرصة أخرى لإنهاء اللقاء بعدها بنقطتين عندما تجاوزت تسديدته حدود الملعب.

لكن ديميتروف أنهى مقاومة الجزيري في رابع نقطة لحسم المباراة عندما سدد اللاعب التونسي الكرة في الشباك لينتهي اللقاء الملحمي الذي استمر لساعتين و49 دقيقة.

وسيلتقي ديميتروف مع الإسباني بابلو كارينيو بوستا الذي فاز على الفرنسي ادريان مانارينو 6-2 و4-6 و7-6 في مباراة مثيرة أخرى من ثلاث مجموعات.