نيويورك - رويترز

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بدعم من احتمال تجديد عقوبات أمريكية على إيران وهبوط إنتاج الخام في فنزويلا وطلب عالمي قوي، وهو ما بدد تأثيرات ارتفاع الدولار.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 74 سنتًا لتبلغ عند التسوية 74.74 دولار للبرميل، بينما زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 14 سنتًا إلى 68.19 دولار للبرميل.

وقال بيل باروش رئيس بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو “النفط شهد أسبوعًا جيدًا جدًا حتى الآن بالنظر إلى ما فعله الدولار”.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، أعلى مستوى له منذ منتصف يناير (كانون الثاني).

ويجعل ارتفاع الدولار السلع المسعرة بالعملة الخضراء أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وقال باروش “الدولار كبح صعود النفط. أتوقع أن تشهد السوق نهاية جيدة للأسبوع بالنظر إلى الشكوك التي تحيط بإتفاق إيران (النووي)”.

وهبط إنتاج النفط في فنزويلا، العضو بمنظمة أوبك، 40 بالمئة في عامين وقال الإتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا الشهر إنه قد يفرض المزيد من العقوبات على فنزويلا إذا أعتقد أن الديمقراطية في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية يجري تقويضها.