واشنطن - رويترز

أقرت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس مشروع قانون يهدف إلى حماية المحقق الخاص روبرت مولر من أن يقيله الرئيس دونالد ترامب.

ويحقق مولر في تدخل روسيا في إنتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وانضم أربعة من أعضاء اللجنة من الحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترامب إلى جميع أعضائها من الديمقراطيين في الموافقة على مشروع القانون. إلا أن زعماء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ قالوا إنهم لا يخططون للسماح بالتصويت على مشروع القانون داخل المجلس بأكمله.