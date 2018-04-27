رويترز

بذلت الدنماركية كارولين وزنياكي مجهودًا كبيرًا لتعوض تأخرها وتهزم الإيطالية سارة إيراني 5-7 و6-3 و6-3 لتتقدم لدور الثمانية ببطولة كأس إسطنبول للتنس يوم الخميس.

وبعد خسارة المجموعة الأولى الصعبة استجمعت المصنفة الثانية عالميًا قواها مجددًا وغيرت طريقة اللعب في المجموعتين التاليتين.

وسددت بطلة أستراليا المفتوحة 47 ضربة حاسمة مقابل 23 لإيراني وكسرت إرسالها ست مرات لتضرب موعدًا مع الفرنسية باولين بارمنتييه في دور الثمانية.

وتقدمت لنفس الدور اليونانية ماريا ساكاري بفوزها على الصربية الكسندرا كرونيتش 6-3 و6-1. وفازت الهولندية أرانشا روش على لاعبة الجبل الأسود دانكا كوفينيتش في مباراة صعبة من ثلاث مجموعات.

وصعدت السلوفينية بولونا هرتسوج للدور التالي بعد انسحاب منافستها الأوكرانية كاترينا بوندارينكو بسبب الإصابة.

وتغلبت الكرواتية دونا فيكيتش على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش 6-1 و6-2 وستقابل الرومانية ايرينا بيجو في دور الثمانية.