نيويورك - رويترز

صعدت الأسهم الأمريكية يوم الخميس دافعة المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت لتغلق مرتفعة بنسبة 1 بالمئة أو أكثر، بدعم من أرباح قوية للشركات وتعافي أسهم التكنولوجيا مع تراجع عوائد السندات الأمريكية.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعًا 238.51 نقطة، أو 0.99 بالمئة، إلى 24322.34 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 27.54 نقطة، أو 1.04 بالمئة، ليغلق عند 2666.94 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 114.94 نقطة، أو 1.64 بالمئة، إلى 7118.68 نقطة.