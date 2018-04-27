أخبار مصر - الجمعة 27 أبريل

* السيسي: أتفهم معاناة المصريين من الأمطار وما حدث لن يتكرر.

* رئيس الجالية اليونانية: مصر الوطن الأم لكثير من اليونانيين.

* الإمام الأكبر: الأزهر مستعد لتقديم الدعم لإندونيسيا.

* وزير الأوقاف: الجدية والإتقان شعار المرحلة المقبلة ولا مكان لمقصر.

* البنا: تعاون زراعي مع الأردن لتحقيق التكامل العربي.

* “الغذاء العالمي” يدعم مصر بـ 454 مليون دولار.

الأخبار

* السيسي: أتفهم معاناة المصريين من الأمطار وما حدث لن يتكرر.

* الرئيس يوافق على قرض بـ 1.1 مليار دولار لتمويل التنمية.

* إسماعيل يوجه بمتابعة تداعيات الأحوال الجوية.

* الري تكشف أسباب غرق القاهرة الجديدة.. طالبنا الإسكان لعمل مخرات سيول ولم نتلق الرد.

* توجيه المحافظين بتوفير سلع رمضان واللحوم بأسعار وكميات مناسبة.

* رئيس الجالية اليونانية: مصر الوطن الأم لكثير من اليونانيين.

* “جمعة” يفتتح المرحلة الأولى من تطوير مستشفى الدعاة.

* الأزهر ينظم مهرجانًا للفن بمشاركة 100 دولة.

* رئيس إتحاد النقابات العمالية السورية: مصر الدولة الوحيدة التي اعتبرت اللاجئين السوريين.. “مواطنين”.

* د. المهدي الأمين وزير العمل الليبي في حوار لـ”الأخبار”: إعادة إعمار ليبيا “بالعمالة المصرية”.

* محمد سعفان وزير القوى العاملة في حوار الساعة: لا تأجيل للإنتخابات العمالية وموعدها “قدري” لا دخل لنا به.

* الإفراج عن 4 آلاف سجين بمناسبة عيد تحرير سيناء.

* النقض تؤيد إدراج 26 إخوانيًا على قوائم الإرهاب بالجيزة.

* عصابة من 7 مسجلين وراء سرقة السيارات بالتجمع.

* رسميًا.. ريال مدريد يطلب صلاح مقابل 200 مليون إسترليني.

* لوفرين: صلاح يستحق الأفضل في العالم.

* أرنولد: مواجهة صلاح مستحيلة حتى في الأحلام.

الأهرام

* السيسي: تكثيف جهود الدولة لتلافي آثار الأمطار في المستقبل.

* الرئيس يصدق على قانون “رواتب الوزراء”.

* الإمام الأكبر: الأزهر مستعد لتقديم الدعم لإندونيسيا.

* شومان: لا تجميد لحرف من القرآن وعلى المطالبين فهم الآيات أولًا.

* وزير الأوقاف: الجدية والإتقان شعار المرحلة المقبلة ولا مكان لمقصر.

* وزير التعليم العالي: سرعة الانتهاء من تطوير إدارة الطلاب الوافدين.

* اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ في حوار لـ”الأهرام”: توزيع وحدات سكنية جديدة خلال أيام.

* “التخطيط”: 58 مليار جنيه للصحة والتعليم والتدريب.

* وزير الكهرباء: الانتهاء من تشغيل وحدات محطات “سيمنس” قبل 30 يونيو.

* القوى العاملة: بروتوكول لتدريب المعاقين وإدماجهم في المجتمع.

* التصديري للأثاث: خطة للاشتراك في معارض بالخليج وشمال إفريقيا.

* البورصة تنتعش ورأس مالها السوقي يتجاوز التريليون جنيه لأول مرة.

* الإحصاء: 3٫7٪ زيادة في براءات الاختراع و45٪ منها للمصريين.

* “الأموال العامة” تضبط 29 قضية.. 26 مليون جنيه حصيلة ممتلكات 5 متهمين في جرائم إقتصادية.

* أخيرًا.. فاز الزمالك على الأهلي في الدوري 1/2.. “الأبيض” قدم شوطًا رائعًا وأهدر فوزًا كبيرًا.. و”الأحمر” استعاد زمام الأمور في الشوط الثاني.

* الأهلي يخاطب الترجي التونسي لمعرفة موعد وصوله إلى القاهرة.

الجمهورية

* مجلس المحافظين برئاسة إسماعيل.. معارض “أهلًا رمضان” بالمحافظات 10 مايو.. لا مهلة إضافية لتقنين “التعديات”.. ومصنع بكل قرية.

* “هرتلة” برهامي.. تشعل الصراع بين السلفيين والصوفية.. طبيب الأطفال يتهم “الطرق” بأنها أهل “بدع”.. وأبوالعزايم يرد: دعوتكم لنشر العنف.

* 13 ألف صندوق معدني لنقل بوكليت الثانوية.. 8 “عصيان” إلكترونية لتفتيش الطلاب في كل لجنة.. تجهيز الاستراحات للملاحظين والمصححين.. مسئولية المديريات التعليمية.

* رغم سوء الأحوال الجوية.. تلاميذ القاهرة الجديدة.. أدوا الامتحانات بلا مشاكل.. تأجيل امتحان أي تلميذ.. تمنعه الأمطار من الوصول.

* استحداث خدمات الكشف المبكر عن السمنة والضغط والسكر.. 40 ألف مصاب بفيروس “سي” من بين 665 ألف مواطن.

* البنا: تعاون زراعي مع الأردن لتحقيق التكامل العربي.

* الملا بعد التعاون الناجح مع “بي بي” العالمية في البحث وإنتاج البترول.. مجموعات عمل مشتركة لدراسة تموين السفن وتحسين التكرير.. محطات سوميد والسخنة.. خطوة مهمة لتحويل مصر مركزًا للطاقة.

* وزير قطاع الأعمال يبحث التجربة الأوكرانية لتأهيل مصانع الصلب.. الوفد المصري يتفقد مصانع التوربينات والمحولات.

* 219 مشروعًا بإستثمارات 98 مليار جنيه حتى مارس الماضي.. تراخيص لـ1164 منشأة بالمدن الصناعية والمحافظات.

* “الغذاء العالمي” يدعم مصر بـ 454 مليون دولار.

* شركة مصرية ــ إماراتية لإدارة الموانئ.

* صلاح لـ”سي إن إن”: أغنية الملك المصري تزيد ضغوطي.. “الكشري” عشق.. وحياتي ليست معقدة.