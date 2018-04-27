رويترز

قلل وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس يوم الخميس من شأن مخاوف تتعلق بما إذا كان لانسحاب الولايات المتحدة من إتفاق إيران النووي أن يقوض المحاولات للتوصل إلى إتفاق مع كوريا الشمالية لتفكيك برنامجها للأسلحة النووية.

وقال ماتيس في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ “يشير البعض إلى أن ذلك قد يحمل تأثيرًا على المفاوضات مع كوريا الشمالية، ولكن يمكنني القول حيال ذلك الأمر، وعلى ضوء أن عائلة كيم (زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون) وهو نفسه يخرقون كل معاهدة دولية وكل إتفاقية يبرمونها… انني أقل تخوفًا من تلك التداعيات في الوقت الحالي”.

وتابع قائلًا “أعتقد أننا بحاجة للتركيز على ما هو الأفضل لصالح استقرار منطقة الشرق الأوسط والتهديد الذي تمثله إيران”.