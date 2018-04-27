نيويورك/لندن - رويترز

تأرجحت أسعار الذهب يوم الخميس قرب أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع في الوقت الذي يثبط فيه ارتفاع الدولار وزيادة في عوائد السندات الأمريكية الإقبال على شراء المعدن النفيس.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1317.66 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في السوق الأمريكي، بينما انخفضت العقود الأمريكية للذهب 4.90 دولار أو ما يعادل 0.4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1317.90 دولار للأوقية.

ودفعت المخاوف من تنامي إصدارات الدين الحكومي الأمريكي والضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة أسعار النفط هذا الأسبوع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق ثلاثة بالمئة لأول مرة في أربع سنوات.

ويقلص ذلك الإقبال على الذهب، الذي لا يدر عائدًا، ويساهم في دفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني)، مما يزيد تكلفة المعدن النفيس على حائزي العملات الأخرى بخلاف الدولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.07 بالمئة إلى 16.53 دولار للأوقية بعد ان هبطت إلى أقل مستوى في أكثر من أسبوعين عند 16.41 دولار.

وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 907.40 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 901 دولار.

وصعد البلاديوم 0.75 بالمئة إلى 984.80 دولار للأوقية.