أنقرة - رويترز

أكد علي أكبر ولايتي مستشار الزعيم الأعلى الإيراني يوم الخميس إن إيران لن تقبل أي تغيير في الإتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية الست فيما تعد دول غربية وقعت على الإتفاق حزمة مقترحات تهدف إلى إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم التخلي عنه.

ومع اقتراب مهلة نهائية تحل يوم 12 مايو (أيار) بشأن إعادة فرض عقوبات إقتصادية أمريكية على إيران، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء إنه ناقش “إتفاقًا جديدًا” مع ترامب ستعالج فيه الولايات المتحدة وأوروبا مخاوف قائمة بشأن إيران بخلاف برنامجها النووي.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن ولايتي مستشار الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي قوله “أي تغيير أو تعديل على الإتفاق الراهن لن تقبله إيران. إذا خرج ترامب من الإتفاق فإن إيران قطعًا ستنسحب منه… إيران لن تقبل إتفاقًا نوويًا لا يجلب لنا منافع”.

وبموجب اقتراحات ماكرون ستوافق الولايات المتحدة وأوروبا على منع أي أنشطة نووية إيرانية حتى عام 2025 وما بعده ومواجهة برنامجها للصواريخ الباليستية وتهيئة أجواء لحل سياسي لاحتواء نفوذ إيران في اليمن وسوريا والعراق ولبنان.

وقال ترامب إنه سيرفض تمديد تعليق العقوبات الأمريكية على إيران إذا لم يصلح الحلفاء الأوروبيون “عيوبًا مروعة” في الإتفاق النووي الإيراني بحلول 12 مايو (أيار).

وبموجب الإتفاق النووي الإيراني، الموقع مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين، وافقت طهران على الحد من برنامجها النووي لمستوى لا يمكن استخدامه لتطوير أسلحة في مقابل رفع عقوبات دولية مفروضة عليها رُفع أغلبها بالفعل في يناير (كانون الثاني) 2016.