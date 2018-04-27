وكالات

قطع أولمبيك مارسيليا الفرنسي شوطًا كبيرًا نحو بلوغ المباراة النهائية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما فاز على ضيفه سالزبورج النمساوي بثنائية نظيفة يوم الخميس، في ذهاب نصف النهائي.

وعلى ملعبه “فيلودروم” سجل فريق الجنوب الفرنسي هدفًا في كل شوط، إذ افتتح له فلوران توفان باب التسجيل في الدقيقة 15.

وفي الشوط الثاني، أضاف المهاجم الكاميروني الشاب كلينتون موا نجي ثاني الأهداف في الدقيقة 63.

وبهذا الانتصار يقترب الفريق الفرنسي من بلوغ المباراة النهائية، في 16 مايو (أيار) المقابل بمدينة ليون الفرنسية، في هذه البطولة لأول مرة بعد 14 عامًا، عندما خسر اللقب أمام فالنسيا الإسباني، قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب “ريد بول أرينا” بمدينة سالزبورج النمساوية.