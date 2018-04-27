لندن - رويترز

أغلقت أسعار الألومنيوم مرتفعة يوم الخميس بعد أن تقلبت صعودًا وهبوطًا وسط تكهنات للمستثمرين بشأن ما إذا كانت العقوبات الأمريكية على روسال الروسية، ثاني أكبر منتج للمعدن في العالم، سيجري رفعها.

وتعافى الألومنيوم من خسائره التي تكبدها في التعاملات المبكرة في الوقت الذي راهن فيه مستثمرون على أن الملياردير الروسي والمساهم في روسال أوليج ديريباسكا لن يتخلى عن حيازته وأن العقوبات الأمريكية ستظل سارية على الشركة، وهو ما يبقي المعروض شحيحًا.

ونقلت رويترز عن مصدر بوزارة المالية الروسية يوم الأربعاء قوله إن ديريباسكا يريد الاحتفاظ بأصوله.

وأغلقت عقود الألومنيوم القياسية في بورصة لندن للمعادن مرتفعة 1.3 بالمئة إلى 2275 دولارًا للطن بعد أن كانت هبطت إلى 2195 دولارًا ثم قفزت في وقت لاحق بأكثر من ثلاثة بالمئة إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 2316 دولارًا.

والمعدن الذي يستخدم في منتجات شتى منخفض نحو 18 بالمئة من 2718 دولارًا للطن وهو أعلى مستوى في سبع سنوات والذي بلغه في 19 أبريل (نيسان) بعد أن أثار الإعلان الأصلي للعقوبات مخاوف من نقص محتمل في الألومنيوم.

ونزلت عقود الزنك في التعاملات المبكرة بسبب ارتفاع المخزونات لكنها أغلقت دون تغيير عند 3135 دولارًا للطن.

وتراجعت عقود النحاس 0.6 بالمئة لتغلق عند 6965 دولارًا للطن بينما ارتفعت عقود الرصاص 1.3 بالمئة لتنهي الجلسة عند 2336 دولارًا للطن.

وزادت عقود النيكل 0.4 بالمئة لتغلق عند 14200 دولارًا للطن في حين صعدت عقود القصدير 0.7 بالمئة إلى 21400 دولارًا للطن.