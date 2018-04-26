لوس انجليس -رويترز

أصاب المؤلف جورج آر.آر مارتن محبي ملحمة (جيم أوف ثرونز) أو صراع العروش بالإحباط عندما قال إن روايته المنتظرة منذ عام 2011 ضمن السلسلة الناجحة لن تصدر هذا العام.

وكتب مارتن في تدوينة إن روايته (ذا ويندز أوف وينتر) لن تكون جاهزة للنشر في 2018.

وأضاف ”سيكون عليكم مواصلة انتظار (ذا ويندز أوف وينتر)“.

ويستند مسلسل (جيم أوف ثرونز) الناجح إلى روايات مارتن الصادرة بعنوان (إيه سونج أوف أيس آند فاير) وتدور أحداثه في أجواء مملكة وستروس الخيالية التي تشبه العصور الوسطى.

لكن مارتن قال إنه سينشر في 20 نوفمبر كتابا مصورا من ألف صفحة يستعرض فيه تاريخ ملوك وستروس بعنوان (فاير آند بلود).

وفي 2017، شاهد نحو 30 مليون مشاهد في الولايات المتحدة الجزء السابع من المسلسل الذي تنتجه (إتش.بي.أو).

ويعود المسلسل التلفزيوني بالموسم الثامن والأخير في عام 2019 بأحداث تتجاوز بالفعل تلك الواردة في الكتب الخمسة التي نشرها مارتن.

وأعلنت شبكة (إتش.بي.أو) أنها تعمل على إنتاج ما يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أجزاء فرعية من (جيم أوف ثرونز) لكن مارتن لم يكشف عما إذا كانت أحداث كتابه (فاير آند بلود) سترد في هذه الأجزاء الإضافية.

وكتب مارتن يقول ”أعلم أنني سأواجه أسئلة عما إذا كانت هذه الأجزاء ستستند إلى أحداث (فاير آند بلود) فهي أسئلة منطقية. والإجابة الوحيدة التي بوسعي الرد بها هي … حسنا لا أحد يعلم علم اليقين بعد وعلى أية حال أنا لست مخولا بالحديث“.