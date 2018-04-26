القاهرة -أ ش أ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور إن لاعبيه قدموا مباراة جيدة أمام الأهلي, واستحقوا الفوز وحصد النقاط الثلاث, والتفوق على الغريم التقليدي في القمة 116.

وأضاف رئيس الزمالك – في تصريح لموقع النادي اليوم الخميس – أن الفوز على الأهلي بهدفين لهدف في الدوري الممتاز جاء بمثابة الرد على “المؤامرات والحروب التي يتعرض لها النادي”, مشيدا بالروح القتالية للاعبي الفريق على مدار شوطي اللقاء.

ووجه منصور, التحية للجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال على إدارة اللقاء بشكل جيد والتفوق على الأهلي على مدار شوطي اللقاء, لافتا إلى أن حكم اللقاء “ارتكب العديد من الأخطاء التحكيمية, وكاد أن يفسد اللقاء بالقرارات العكسية”.

وطالب رئيس الزمالك, لاعبي الفريق باستغلال هذا الانتصار من أجل التتويج ببطولة كأس مصر.