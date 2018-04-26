لندن -أ ش أ

نجح فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في تحقيق تعادل مهم مع نادي أرسنال في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي بنتيجة 1/1.

وواجه أتليتكو مدريد موقفا صعبا في بداية المباراة بعد طرد سيمى فيرسالجكو في الدقيقة العاشرة, ورغم تقدم نادي أرسنال بهف للاكازيتي في الدقيقة 61, لكن الأتليتي نجح في العودة وتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 82 عن طريق أنطوان جريزمان.

وبذلك, يكفي النادي الإسباني التعادل سلبيا على ملعبه الأسبوع المقبل, للتأهل للمباراة النهائية.