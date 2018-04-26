القاهرة -أ ش أ

أعرب المدير الفني للفريق الأول لمرة القدم بنادي الزمالك خالد جلال, عن سعادته بتحقيق الفوز على الأهلي في مباراة القمة 116, موجها الشكر للاعبيه على الأداء والروح القتالية والعزيمة والإصرار.

وقال جلال – في تصريح بعد المباراة – “لعبنا مباراة كبيرة لنسعد جماهيرنا رغم الظروف الصعبة التي نمر بها وأهم شيء أننا امتلكنا الدوافع القوية لتحقيق الانتصار, وطلبت من اللاعبين أداء مباراة بدون أي ضغوط لنثبت أننا نستحق الفوز”.

من جانبهم, احتفل لاعبو الزمالك داخل غرفة خلع الملابس عقب الفوز على الأهلي بهدفين لهدف في إطار مباريات الجولة الـ 34 للدوري الممتاز.

وقال أيمن حافظ مدير الكرة بالفريق – في تصريح بعد المباراة – إن لاعبي الزمالك ظهروا بشكل أكثر من جيد وبأداء رجولي خلال اللقاء, مشيرا إلى أن الفوز على الأهلي أمر لم يحدث منذ فترة, حيث كان الفريق يعاني من الأزمات.

وفي سياق متصل, اشتكى طارق حامد لاعب وسط الزمالك من شد في العضلة الخلفية عقب انتهاء مباراة القمة.

وهتفت جماهير الزمالك التي حضرت المباراة باستاد القاهرة لخالد جلال المدير الفني ومحمود جنش حارس المرمى احتفالا بهما.