أخبار مصر - حمودة كامل

افتتح اليوم الخميس المؤتمر السنوى الأول للأمراض المتوطنة بالبحيرة والمقام فى الفترة من 26 الى 27 ابريل الحالى تحت رعاية وزير الصحة الأستاذ الدكتور أحمد عماد الدين راضى و محافظ البحيرة نادية عبده .

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور على أهمية الطب الوقائى من الأمراض المتوطنة وذلك للحفاظ على أموال الدولة و توفير النفقات المهدرة على العلاج، فالوقاية خير من العلاج وأن السياسة الأصح هى إتباع منع حدوث مثل هذه الامراض ومكافحة اسبابها من جذورها.

وأضاف صالح أن عدة مصر فى شبابها الواعى الذين يعملون على رفعة واعلاء شأن هذا الوطن حيث أن البلاد فى إحتياج الى أيد تبنى وعقول تفكر .

أقيم المؤتمر برئاسة الدكتور/علاء أحمد عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وسكرتير عام المؤتمر الدكتورة هناء عطية عبد السلام مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالبحيرة.