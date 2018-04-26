القاهرة -أ ش أ

أعلن رئيس جهاز شئون البيئة محمد شهاب بدء الاستعداد المبكر لموسم جمع قش الأرز والقضاء على ما يسمى ب`”ظاهرة السحابة السوداء”, وذلك

من خلال صناعة مفارم زراعية صغيرة لسهولة دخولها الحقول بالإضافة إلى الاستفادة من فرم قش الأرز لصناعة الأعلاف والأسمدة التي ارتفعت أسعارها.

وقال شهاب – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس – “إن وزارة البيئة حققت نجاحا في بيع الفلاحين لقش الأرز وإمكانية ربطه بسلسة القيمة إذ قدر طن قش الأرز عام 2017 ب 1100 جنيه ومن المتوقع أن تزيد أسعاره لأن الإقبال على شرائه سيزيد بعد قرار وزارة الزراعة بتقليص مساحات الأرز المنزرعة”.

وأضاف شهاب: “لدينا منظومة وليدة لعام 2018 للاستفادة من سفير القصب وتفعيل منظومة فرم مخلفات قصب السكر بمحافظات المنيا, قنا, الأقصر, أسوان حيث تم توفير 70 جرارا زراعيا و140 مقطورة بالإضافة للدعم المالي المقدم من وزارة البيئة لتعديل عدد من الدراسات التابعة لوزارة الزراعة وتحويلها إلى مفارم بإجمالي 70 مفرمة بواسطة قطاع الزراعة الآلية”.

ولفت إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بقصب السكر بمحافظة الأقصر يبلغ 70 ألف فدان ويتولد عن كل فدان من 2 إلى 3 أطنان سفير قصب, ما يعني حرق 140 ألف طن الأمر الذي يجب القضاء عليه.