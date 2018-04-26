القاهرة - أ ش أ

هزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي في الأسبوع الـ 34 والأخير لبطولة الدوري الممتاز ، والتي حسمها النادي الأهلي قبل انتهائها بخمسة أسابيع كاملة.

سجل هدفي الزمالك كابونجو كاسونجو وأيمن حفني ، بينما سجل هدف الأهلي الوحيد وليد سليمان من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الزمالك إلى 61 نقطة في المركز الثالث ، بينما توقف رصيد الأهلي عند 85 نقطة في المركز الأول، لينجح الزمالك في كسر عقدة كانت تلازمه في مباريات الأهلي في الدوري، حيث لم يحقق الأبيض أي فوز في الدوري على الأهلي منذ 21 مايو 2007، لكنه نجح في اختتام موسمه بانتصار معنوي قد يمنحه المركز الثالث لو تعثر المصري في مؤجلاته.

جاءت المباراة متوسطة المستوى وعصبية بشكل كبير من لاعبي الفريقين ، وبعد مرور 5 دقائق فقط احتسب الحكم ركلة حرة للزمالك على الجهة اليسرى لتنفذ عرضية في الدقيقة السادسة حولها دفاع الأهلي إلى ضربة ركنية انتهت بعرضية حولها كاسونجو إلى الشباك بيسراه مسجلا هدف الفريق الأبيض.

وفي الدقيقة 18 سنحت فرصة للأهلي برأسية من أيمن أشرف إلى سعد سمير داخل منطقة الجزاء ليمررها بالكعب باتجاه مروان محسن ، لكن دفاع الزمالك تدخل وأبعد الكرة بنجاح.

وفي الدقيقة 21 نجح الزمالك في إضافة الهدف الثاني بعد عرضية أرضية من الجهة اليسرى عن طريق معروف يوسف ليحولها أيمن حفني إلى شباك الشناوي ، بعدها بدقيقتين لعب صبري رحيل عرضية من الجهة اليسرى حولها مروان محسن برأسية مرت فوق عارضة الحارس جنش لتضيع فرصة تقليص الفارق للنادي الأهلي.

وفي الدقيقة 43 من ركلة حرة مباشرة على الجهة اليمنى المقابلة لمنطقة جزاء الزمالك ، لعب وليد سليمان عرضية أبعدها محمود جنش إلى ضربة ركنية لم يستفد منها الأحمر لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك 2 / صفر.

وفي الشوط الثاني ، ومن هجمة مرتدة بسرعة شديدة في الدقيقة الرابعة أسفرت عن تمريرة من مروان إلى أجايي لينفرد ، لكنه لم يتجه بسرعته نحو المرمى ليضطر إلى تسديدة ضعيفة بيسراه ذهبت سهلة للحارس جنش.

وفي الدقيقة 52 بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى لعبها إسلام محارب رأسية باتجاه شباك الزمالك ، لكن الحارس جنش نجح في إبعاد الكرة إلى ركنية.

وحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 68 سددها أحمد فتحي قوية لترتطم بيد اللاعب كاسونجو ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح النادي الأحمر.

وفي الدقيقة 71 تصدى وليد سليمان لتنفيذ ركلة جزاء بعد 3 دقائق من اعتراضات لاعبي الزمالك وجهازهم الفني ليسدد الكرة قوية على يمين جنش الذي ذهب للاتجاه المعاكس.

وأهدر البديل صلاح محسن هدف التعادل بعد انفراد كامل في الدقيقة 75 ، لكنه سدد الكرة في منتصف المرمى ليبعدها جنش بسهولة إلى ركنية نفذت عرضية سريعة لتصل إلى محسن الذي سددها ضعيفة مرة أخرى في منتصف المرمى إلى أحضان جنش.

وفي الدقيقة 83 من ركنية، نفذ أحمد فتحي كرة عرضية حولها مروان محسن رأسية ارتطمت بالقائم ليبعدها الدفاع وتصل من جديد لمروان الذي سدد كرة بعيدة تماما عن مرمى الأبيض ، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك 2 – 1.