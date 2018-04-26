القاهرة - أ ش أ

حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، المقتصر على 4 جلسات بسبب عطلة عيد تحرير سيناء، مكاسب بلغت 24.6مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة1.006 تريليون جنيه مقابل 981.4 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له بارتفاع بلغ نسبته 2.5 %.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية – والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه – تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس /30 بنسبة 3.27 في المائة ليبلغ مستوى 18363 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس /70 بنحو 0.15 في المائة ليبلغ مستوى866 نقطة، فيما ارتفع مؤشر /إيجي اكس /100 الأوسع نطاقا بنحو 0.81 في المائة ليبلغ مستوى 2292 نقطة، بالنسبة لمؤشر /إيجي اكس /20 فسجل ارتفاعا بنحو 2.69 % ليبلغ مستوى 18533 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي انخفضت لتبلغ نحو 8.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.373 مليون ورقة منفذة على 135 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.2 مليار جنيه وكمية تداول 1.373 مليون ورقة منفذة على 151 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

وفيما يتعلق بورصة النيل، أوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 2.3 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 2.4 مليون ورقة منفذة على 507 عمليات خلال الأسبوع.

ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 93.24 في المائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 6.76 في المائة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين، بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 66.01 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 22.09 في المائة والعرب على 11.90 في المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأشار إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 683.16 مليون جنيه خلال الأسبوع الحالي، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 45.74 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 40.964 مليار جنيه منذ بداية العام ، بينما سجل العرب صافي بيع669.89 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 41.44 في المائة من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.56 في المائة وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة179.61 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.