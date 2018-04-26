ختام فعاليات التدريب المصري البحريني خالد بن الوليد 2018 2018/04/26 - 21:44 ختام فعاليات التدريب المصري البحريني خالد بن الوليد 20182018-04-26T21:44:35+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة الدفع بإسطول من سيارات شفط المياه في جميع المتاطق المتضررة من سقوط الأمطار الإفراج بالعفو عن 3608 سجناء بمناسبة ذكرى تحرير سيناء 26-4-2018 مجلس المحافظين يبحث عدة ملفات و يتابع الإستعدادات لإستقبال شهر رمضان 26-4-2018 رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير محمد عرفان يتفقد أثار الأمطار الغزيرة بالقاهرة الجديدة 26-4-2018 الدفع بإسطول من سيارات شفط المياه فى جميع المناطق المتضررة من سقوط الأمطار 26-4-2018 تواصل عمليات تأمين الأهالي وتوفير الإحتياجات الأساسية لهم بشمال سيناء
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