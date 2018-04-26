لندن -رويترز

أذعنت أكثر من 40 شركة بينها أكبر سلاسل لمتاجر التجزئة وشركات كوكاكولا ونستله وبروكتر آند جامبل لضغوط متزايدة تهدف لمعالجة مشكلة التلوث وذلك بتعهدها بالحد من استخدام البلاستيك خلال السنوات السبع المقبلة.

ووعدت الشركات بتحقيق هدف هو القضاء على عبوات التغليف البلاستيكية غير الضرورية التي تستخدم لمرة واحدة في المملكة المتحدة بحلول 2025.

وانضمت الشركات لاتفاقية البلاستيك بالمملكة المتحدة، وهي مبادرة أطلقتها اليوم الخميس مجموعة (راب) التي تقود حملة لتعزيز كفاءة استهلاك الموارد. وبذلك تكون الشركات قد تعهدت بأن تصبح كل مواد التغليف البلاستيكية قابلة لإعادة الاستخدام أو التدوير أو التحلل بحلول هذا العام.

ويتعرض مصنعو الأغذية والمشروبات وتجار التجزئة في أنحاء العالم لضغوط لاتخاذ إجراءات إزاء مشكلة المخلفات البلاستيكية نظرا للمخاوف المتزايدة من تأثيرها الضار على البيئة.

وتعهدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالقضاء على مخلفات البلاستيك غير الضرورية في بريطانيا بحلول عام 2042 في إطار ”خطة عمل وطنية“، وتدرس حكومتها عددا من الخيارات تشمل حظر بعض المنتجات واستخدام الضرائب لتغيير سلوك المستهلكين.

وتقول (راب) إن الشركات التي انضمت لاتفاقية البلاستيك وعددها 42 شركة مسؤولة عن أكثر من 80 في المئة من مواد التغليف البلاستيكية لمنتجات تباع في متاجر بأنحاء المملكة المتحدة.