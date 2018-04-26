القاهرة - أخبار مصر

نوهت الشركة القابضة لمياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن مناطق شارع السواح وعزبة جاد المولى ومساكن الأميرية وشارع الحرية من المطرية وعزبة مرسى خليل وعزبة الخصايصة ومستشفى المطرية وعزبة العقاد، وضعف المياه فى منطقة الزيتون الشرقية والغربية وعزبة شاهين وعزبة الريس من الساعة التاسعة صباح السبت 28 / 4 وحتى التاسعة من صباح الأحد 29 /4 .

وعللت الشركة سبب الانقطاع بعمل لحامات مواسير قطر 1000 مم بشارعى المطرية العمومى والمستحضرات الطبية لتحسين الخدمة، وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات لتدبير احتياجاتها من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأضافت الشركة القابضة أنه سيتم تدبير سيارات مياه صالحة لشرب ستكون متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.