الدفع بإسطول من سيارات شفط المياه في جميع المتاطق المتضررة من سقوط الأمطار 2018/04/26 - 21:21 الدفع بإسطول من سيارات شفط المياه في جميع المتاطق المتضررة من سقوط الأمطار2018-04-26T21:21:26+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة ختام فعاليات التدريب المصري البحريني خالد بن الوليد 2018 الإفراج بالعفو عن 3608 سجناء بمناسبة ذكرى تحرير سيناء 26-4-2018 مجلس المحافظين يبحث عدة ملفات و يتابع الإستعدادات لإستقبال شهر رمضان 26-4-2018 رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير محمد عرفان يتفقد أثار الأمطار الغزيرة بالقاهرة الجديدة 26-4-2018 الدفع بإسطول من سيارات شفط المياه فى جميع المناطق المتضررة من سقوط الأمطار 26-4-2018 تواصل عمليات تأمين الأهالي وتوفير الإحتياجات الأساسية لهم بشمال سيناء
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