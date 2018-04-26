واشنطن - أ ش أ

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه لن يتدخل في عمل وزارة العدالة الأمريكية، التي أجرت تحقيقا حول علاقته الوطيدة المزعومة مع روسيا.

وقال ترامب فى تصريحاته لوسائل إعلام أمريكية، إنه يشعر ب`”اليأس” من وزارة العدل الأمريكية، وإنه اتخذ قرارا بعدم التدخل فى هذا الأمر، ولكنه أضاف قوله: “من الممكن أن أغير رأيي في وقت ما”.

وانتقد ترامب، على الملأ، مسؤولين رفيعي المستوى بوزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالى ال”إف. بي. أي” بسبب تحقيقهم الجاري حول تدخل روسيا في نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة، إذ بحث ترامب، في وقت سابق، اتخاذ خطوات لفصلهم من منصبهم.

ووصف ترامب التحقيق في روسيا بأنه “عار مطلق ” و”سحابة فوق رأسي”، على حد تعبيره.

وتأتي تعليقات ترامب عقب أسابيع من الإحباط بشأن التحقيق حول تدخل روسيا فى الانتخابات، الذى أعقبه قرار ال`”إف. بي .أي”، في وقت سابق من الشهر الجاري، باقتحام مقر إقامة محامي ترامب مايكل كوهين.

كان التفتيش جزءً من تحقيق أحيل له محامي ترامب الخاص على خلفية اتهامه بارتكاب انتهاكات في عمليات احتيال مصرفي وتمويل الحملات الانتخابية.