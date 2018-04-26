أخبار مصر - د. هند بدارى

شهد الدكتور عواد أحمد سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط نائباً عن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ؛ مؤتمر اليوم الواحد “الخطاب الأدبي في مواجهة التطرف” والذى أطلق عليه “دورة الشاعر شوقي ابوناجي” ؛ وذلك بإحدى قاعات قصر ثقافة أسيوط.

وصرح السكرتير العام المساعد بان الأدباء والشعراء والمثقفين حماة الثقافة وحراس الفكر والأدب حيث يقع على عاتقهم النهوض بالأمم والإرتقاء بالشعوب لأن الثقافة هي أساس التنمية الحقيقية.

وذكر أن المؤتمر يأتي تزامناً مع الاحتفال بعيد تحرير سيناء والتي دفعنا من أجلها الغالي والنفيس ومازلنا لتطهيرها من الإرهاب والإرهابيين وتحقيق خطوات ملموسة في مسيرة التنمية.

وأضاف مدثر الخياط أن علينا التعاون فيما بيننا لمواجهة التطرف والإرهاب بكافة أنواعه كل في مجال عمله وخاصة الأدباء والمفكرين الذين يحاربون التطرف بالكلمة والإبداع وً أن الثقافة والإبداع من أهم القوى الناعمة التي نحارب بها الأفكار المتطرفة خاصة لدى النشء والشباب.