القاهرة - أخبار مصر

أعلن خالد جلال المدير الفني “المؤقت” لنادي الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة 34 في بطولة الدوري المصري التي تقام على استاد القاهرة.

جلال اعتمد على طريقة (4-4-2) ليشرك الحارس محمود جنش جنش وأمامه رباعي دفاعي، ورباعي وسط، وثنائي هجومي في المقدمة.

وجاء تشكيل الأبيض كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود علاء، محمود الونش، حمدي النقاز

خط الوسط: أيمن حفني، معروف يوسف، طارق حامد، محمود عبد العزيز

خط الهجوم: أوباما، كاسونجو

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمر صلاح وإسلام جمال ومحمود دونجا وعبد الله جمعة ومحمد عنتر وأحمد مدبولي وباسم مرسي.