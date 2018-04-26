القاهرة - أ ش أ

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الخميس قدرها 9 آلاف و550 ميجاوات.

ومن المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 25 ألف ميجاوات مقابل 23 ألفا و 700 ميجاوات أمس وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم والتي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 17 ألفا و50 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى السابعة و15 دقيقة مساء وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.