نشرة المساء من أخبار مصر
اعداد: وليد مدكور
السيسي: أتفهم معاناة بعض المصريين نتيجة تساقط الأمطار
الحكومة تعتذر عن آثار سوء الأحوال الجوية.. وتؤكد محاسبة المقصرين
السيسي يوقع قانوني رواتب الوزراء وضريبة الدخل
البورصة تنهي الاسبوع عند أعلى مستوى في تاريخها
“المالية” تطرح أذون خزانة بقيمة 14.7 مليار جنيه
سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين في غارات للتحالف العربي باليمن
الخارجية الروسية ترفض إدخال أي تعديل على الاتفاق النووي مع إيران
الأسيوطي سبورت يتعادل مع طلائع الجيش (1-1) في الدوري الممتاز
الاثنين المقبل.. أولى ندوات صالون “نجيب محفوظ” بالمجلس الأعلى للثقافة
بالصور..مسح محيط الغابة المتحجرة تحسبا لخروج كائنات برية أو زواحف
جراح يخلط بين مريضين على سرير العمليات!
الأموال “العامة” تضبط 50 متهما بالاتجار بالعملة والرشوة والاختلاس
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