الكويت - أ ش أ

ضربت موجة غبارية مصحوبة برياح شديدة، الكويت، مساء اليوم /الخميس، فيما بدأت الأمطار الخفيفة في التساقط ببعض المناطق.

وشهدت حالة الطقس انخفاضا في مستوى الرؤية بشكل كبير، خاصة في المناطق المفتوحة، والبحرية، وهو ما دعا الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية الكويتية، إلى مناشدة المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر، والالتزام بقواعد المرور، والبعد النهائي عن الأنشطة البحرية.

كما دعت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، المواطنين والمقيمين بالتزام الحيطة والحذر، لعدم استقرار الحالة الجوية، مشددة على ضرورة اتباع إجراءات الأمن والسلامة، لاسيما لمرتادي المناطق الصحراوية، عند هبوب الرياح القوية، وانخفاض الرؤية الأفقية عن المستوى المطلوب لعدم التعرض للحوادث.