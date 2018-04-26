القاهرة-أ ش أ

أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل فريقه الذي يخوض به لقاء القمة 116 أمام الزمالك والمقرر إقامته في الساعة الثامنة من مساء اليوم/ الخميس/ ضمن منافسات الجولة الـ34 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي : في حراسة المرمى: محمد الشناوي..وفي خط الدفاع: أحمد فتحي وسعد سمير وأيمن أشرف وصبري رحيل..وفي خط الوسط: عمرو السوليةوحسام عاشور وكريم نيدفيد ووليد سليمان..وفي خط الهجوم: جونيور أجاي ومروان محسن.