القاهرة-اخبار مصر

أختتمت فعاليات التدريب المصرى البحرينى المشترك (خالد بن الوليد 2018 ) الذى نفذته عناصر من وحدات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الملكية البحرينية بحضور عدد من قادة القوات المسلحة البحرينية والمصرية والسفيرة المصرية بالبحرين ، والذى إستمر لعدة أيام بمملكة البحرين الشقيقة .

وأعرب قائد القوات الخاصة الملكية البحرينية عن شكره وتقديره للقوات المصرية المشاركة على التعاون البناء والمثمر معرباً عن سعادته بوجود العديد من ضباط القوات الخاصة البحرينية خريجى الكليات والمعاهد العسكرية المصرية .

من جانبه نقل قائد وحدات الصاعقة المصرية تحيات وتقدير الفريق أول / صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقوات المنفذة للتدريب مؤكداً على عمق الروابط التى تربط بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

حيث بدأ البيان النهائى للتدريب بتنفيذ أعمال الرماية النمطية والغير نمطية من الأوضاع المختلفة فى الميادين المفتوحة بإستخدام أحدث الأسلحة والمعدات والتدريب على رماية القناصة من مسافات مختلفة .

كما تضمن الأنشطة التدريبية تنفيذ عملية مشتركة للقضاء على العناصر الإرهابية المسلحة والخارجين عن القانون وأعمال مقاومة الإرهاب وتحرير الرهائن وإقتحام المنشآت المختلفة بإستخدام العربات الحديثة والمجهزة بأطقم الإقتحام من الجانبين كذلك التدريب على أفضل الطرق لإقتحام وتحرير رهائن داخل طائرة مختطفة وإنقاذ المصابين ، مما يؤكد الجاهزية واليقظة العالية التى تتسم بها القوات المشاركة .

أظهر التدريب ما يتمتع به عناصر القوات الخاصة من كلا الجانبين من دقة ومهارة فى إصابة الأهداف من الثبات والحركة والقدرة العالية على العمل الجماعى والسيطرة على وسائل المواصلات المتحركة بقدرة وكفاءة عالية .

وكانت المراحل الأولى قد تضمنت التدريب على المهارات التكتيكية وإستخدام طبيعة الأرض وتحركات الفرد فى الميدان ، وكذا تنفيذ الرمايات الفردية والتكتيكية بالأسلحة الصغيرة نهاراً وليلاً ، للحفاظ على معدلات الكفاءة القتالية للعناصر المشاركة ، كما نفذت عناصر المهندسين العسكريين التدريب على أعمال نسف وتدمير الموانع المختلفة .

و تنفيذ طوابير تدريب تكتيكى للتدريب على عمليات قتال وإقتحام وسائل المواصلات الجماعية والفردية وتحرير الرهائن المحتجزين بداخلها ، كذلك تطهير المناطق المبنية التى سيطرت عليها جماعات إرهابية .

كما شاركت عناصر من سلاح الجو الملكى البحرينى فى التدريب (خالد بن الوليد 2018) حيث تم تنفيذ أعمال الإبرار الجوى والإقتحام العمودى والإنزال المشترك للقوات الخاصة من الجانبين لتنفيذ المهام على بمسارح العمليات وداخل المناطق المبنية بإستخدام مروحيات الهليكوبتر .

ويعد التدريب المشترك خالد بن الوليد أحد التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة المصرية وقوة دفاع البحرين ، مما يساهم فى تعزيز أواصر التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة والقدرة على التعاون والتنسيق المشترك ، وتحقيق الأمن والإستقرار لكلا البلدين الشقيقين .