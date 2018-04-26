أخبار مصر - حمودة كامل

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تاكيهيرو كاجاوا، سفير اليابان بالقاهرة.

واوضح فضيلة الإمام الأكبر إن اليابان تمثل نموذجًا فريدًا يحتذى به للتقدم العلمي والتكنولوجي، وأن هذه التجربة جديرة بأن يستفيد منها العالم العربي لتحقيق نهضة علمية وتكنولوجية، والتغلب على التحديات التي تواجهه.

من جهته، عبر السفير الياباني في القاهرة عن تطلع بلاده للتعاون مع الأزهر الشريف في المجالات العلمية والتعليمية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب للتعليم الجامعي وقبل الجامعي، وأن اليابان تقدر دور الأزهر الشريف كأكبر مرجعية إسلامية وأعرق مؤسسة تعليمية ما زالت تمارس دورها ورسالتها الإنسانية.